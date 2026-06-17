World Class Plastic Surgeons Hadir di The Solitaire Bali, Ini Keunggulannya

jpnn.com, BALI - The Solitaire Bali, yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur, secara resmi menghadirkan World Class Plastic Surgeons (WCPS) langsung ke Indonesia.

WCPS di The Solitaire Bali dipimpin langsung oleh Dr. Marco Faria Correa, seorang dokter spesialis bedah plastik legendaris asal Brasil dengan pengalaman lebih dari 35 tahun.

Bagi dunia medis internasional, nama Dr. Marco sudah tidak asing lagi.

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Diakui secara internasional sebagai pelopor Minimally Invasive Endoscopic Body Contouring, Dr. Marco telah menerima berbagai penghargaan internasional atas kontribusinya dalam dunia bedah plastik.

Reputasi internasional dan pengalaman luas yang dimilikinya kemudian membawa Dr. Marco untuk bergabung dengan The Solitaire dan mendirikan klinik di kawasan Sanur Health Special Economic Zone (SEZ), Bali.

Melalui kolaborasi bersama The Solitaire Bali, WCPS (World Class Plastic Surgeons) kini menghadirkan standar internasional dalam bedah estetika ke Indonesia dengan menggabungkan teknologi medis terkini, teknik bedah presisi tinggi, serta pendekatan artistik dalam pembentukan kontur tubuh yang menjadi salah satu kontribusi terbesar Brasil terhadap industri estetika global.

Di The Solitaire Bali, Dr. Marco didampingi oleh Dr. Eduardo Nunes, serta tim dokter internasional yang berfokus pada prosedur body sculpting dan peningkatan estetika tubuh.

WCPS menawarkan berbagai prosedur unggulan yang dirancang untuk menghasilkan hasil yang lebih presisi, proporsional, dan natural, di antaranya HD Tummy Tuck, High-Definition Liposuction, Breast Augmentation, dan berbagai prosedur Facelift canggih.