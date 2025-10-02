World Cleanup Day, Shelter Indonesia Kumpulkan Ratusan Kg Sampah di Surabaya

jpnn.com, SURABAYA - Dalam rangka memperingati World Clean Up Day, Shelter Indonesia berkolaborasi dengan World Clean Up Day Jawa Timur untuk menggelar aksi membersihkan lingkungan di Surabaya.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Sabtu (27/09/2025) di dua lokasi, yaitu di pesisir pantai Surabaya dan Benteng Kedung Cowek Surabaya atau yang lebih dikenal sebagai Gudang Peluru.

Kegiatan melibatkan sekira 100 relawan, termasuk jajaran manajemen Shelter Indonesia. Hasilnya sangat positif, relawan berhasil mengumpulkan lebih 500 kilogram (kg) sampah.

Sampah-sampah tersebut terdiri dari residu plastik dan botol kaca. Selain itu, ditemukan pula jaring ikan, yang berpotensi membahayakan biota pesisir seperti penyu, burung laut, dan ikan-ikan kecil.

Sampah yang dikumpulkan kemudian disortir dan disalurkan ke bank sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Surabaya. Sebagian lainnya akan didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali sebagai bahan bernilai guna.

Bagi Shelter Indonesia, kegiatan tersebut merupakan wujud nyata tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjaga kelestarian alam.

Dengan terjun langsung membersihkan lingkungan, Shelter ingin menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada pelayanan terbaik bagi klien, tapi juga

berkontribusi positif bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Partisipasi dalam memperingati World Clean Up Day juga merupakan bentuk dukungan perusahaan dalam gerakan global menjaga bumi agar tetap bersih, sehat, dan berkelanjutan