World Sight Day 2026, Holywings Peduli Gelar Pemeriksaan dan Bagikan Kacamata Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Holywings Peduli menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan mata dan pemberian kacamata gratis bagi warga Karet Kuningan Jakarta pada akhir pekan lalu.

Kegiatan yang berlangsung di Superhouse Satrio, Jakarta itu merupakan bagian dari peringatan momentum Hari Penglihatan Sedunia atau World Sight Day 2026.

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World Sight Day diperingati setiap Kamis pada pekan kedua Oktober sebagai momentum global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mata, pencegahan gangguan penglihatan, serta upaya menjaga agar masyarakat dapat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan mata.

Momentum tersebut menjadi relevan dengan kegiatan Holywings Peduli yang secara khusus menghadirkan pemeriksaan mata bagi masyarakat, termasuk warga lanjut usia.

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Selain pemeriksaan, peserta yang membutuhkan alat bantu penglihatan juga akan mendapatkan kacamata secara gratis.

Melalui kegiatan ini, Holywings Peduli ingin menjadikan World Sight Day bukan sekadar peringatan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk menghadirkan manfaat kesehatan secara langsung bagi masyarakat.

Pemilihan tema kesehatan mata dalam kegiatan Holywings Peduli tahun ini sejalan dengan semangat World Sight Day yang mendorong masyarakat untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesehatan penglihatan.

Berdasarkan informasi WHO Indonesia, sekitar 15 juta penduduk Indonesia berusia 50 tahun ke atas mengalami gangguan penglihatan, berdasarkan estimasi Rapid Assessment on Avoidable Blindness (RAAB). Katarak dan gangguan refraksi menjadi penyebab utama gangguan penglihatan pada kelompok usia tersebut.

Karena itu, pemeriksaan mata menjadi salah satu langkah penting untuk mengetahui kondisi penglihatan dan mendeteksi gangguan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.