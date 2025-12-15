World Walking Day 2025 di Pringsewu: 18 Ribu Warga Berjalan, Ekonomi Lokal Ikut Bergairah

jpnn.com - Kabupaten Pringsewu, Lampung, menjadi saksi antusiasme luar biasa warganya pada World Walking Day (WWD) 2025, Minggu (5/10/2025).

Lebih dari 18.000 peserta memadati area acara yang digagas oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Lampung bersama KORMI Kabupaten Pringsewu.

Kegiatan ini bukan sekadar jalan santai. Ribuan langkah yang ditempuh peserta sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Deretan bazar UMKM, penjual kuliner khas daerah, dan stand edukasi kesehatan ramai dikunjungi, membuat para pelaku usaha sumringah sejak pagi karena dagangannya laris manis.

Menurut Asisten Deputi Wisata Olahraga Kemenpora, Ibnu Hasan, acara seperti ini memiliki makna ganda.

"Ayo kita semua berolahraga. Masyarakat Indonesia harus berkecukupan gerak! Tapi lebih dari itu, kegiatan ini juga menghidupkan ekonomi lokal," ucapnya.

WWD sendiri merupakan program internasional dari TAFISA (The Association For International Sport for All).

Program ini mengajak masyarakat dunia untuk aktif bergerak selama 24 jam penuh di hari Minggu pertama Oktober.