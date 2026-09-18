Wo(u)nderland, Dunia Imajinasi Arkiv yang Bisa Dijelajahi Sambil Kulineran

jpnn.com - BAGAIMANA rasanya masuk ke dalam dunia yang selama ini hanya hidup di kepala seorang seniman?

Pertanyaan itu seolah mendapat jawabannya ketika melangkah ke Sulu in Wo(u)nderland, ruang kuliner terbaru di lantai 5 Hompimplay, Dago Pakar, Kota Bandung.

Laporan Nur Fidhiah Shabrina, Bandung

Alih-alih menghadirkan restoran dengan konsep ruang makan yang konvensional, tempat ini mengajak pengunjung menjelajahi sebuah dunia kecil yang dipenuhi karakter, visual, hingga berbagai elemen kuliner.

Di sini, pengunjung bahkan tidak sekadar disebut sebagai tamu. Mereka diajak menjadi citizen of Wo(u)nderland.

Konsep tersebut merupakan bagian dari langkah baru seniman asal Bandung Arkiv Vilmansa bersama timnya dalam mengembangkan sebuah intellectual property (IP) bernama Sulu.

Sulu menjadi entitas terbaru dalam semesta kreatif Arkiverse yang dibangun Arkiv.

Berbeda dengan proyek-proyek Arkiv Studio sebelumnya, IP ini disiapkan agar dapat berkembang lebih jauh dan masuk ke berbagai lini bisnis.