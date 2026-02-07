Wow! Bhayangkara FC Mendapatkan Ryo Matsumura dari Persija

jpnn.com - JAKARTA - Bhayangkara FC bak mengumpulkan pemain-pemain bintang yang sulit menemukan tempat di timnya.

Ryo Matsumura, pria Jepang yang musim lalu menjadi bintang Persija, dipinjam Bhayangkara di putaran kedua Super League musim ini.

Musim ini menjadi periode yang penuh tantangan bagi Ryo. Dalam fase persiapan tim menyongsong musim 2025/26, ia harus menepi akibat cedera hamstring sejak Agustus 2025. Kondisi tersebut membuatnya harus menjalani operasi dan menjalani masa pemulihan panjang selama empat bulan.

Setelah melewati proses rehabilitasi dan kembali siap bertanding, keberuntungan belum sepenuhnya berpihak kepadanya. Pada laga comeback-nya melawan Semen Padang FC (22/12/2025), Ryo harus menerima sanksi dari Komite Disiplin (Komdis) berupa larangan bermain selama empat pertandingan. Sejak saat itu, ia belum kembali memperoleh kesempatan tampil di lapangan.

Terlepas dari musim yang berjalan berat, kontribusi Ryo dalam dua musim sebelumnya bersama Macan Kemayoran terbilang mentereng. Ia tampil dalam 67 pertandingan BRI Liga 1 dengan torehan 17 gol serta 18 assist.

Direktur Olahraga Persija, Bambang Pamungkas, menyampaikan bahwa keputusan meminjamkan Ryo merupakan langkah yang dipertimbangkan secara matang demi keberlanjutan perkembangan karier sang pemain.

“Ryo punya tempat spesial di Persija. Keputusan ini diambil dengan banyak pertimbangan karena kami semua menghargai kontribusinya. Kami percaya masa peminjaman ini bisa menjadi ruang baginya untuk bangkit dan terus menjadi versi yang lebih baik,” ujar Bambang.

Di Bhayangkara FC, Ryo berkumpul bersama pemain-pemain yang baru masuk di putaran kedua, seperti Privat Mbaga, Mousa Sidibe, dan Sho Yamamoto. (il/jpnn)