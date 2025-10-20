Wow, Busana Muslim Indonesia Jadi Nomor 1 Dunia

menu
Khaireen, brand fashion muslim anak. Foto dok Khaireen

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Indonesia menempati urutan pertama pada sektor busana muslim atau modest fashion dunia.

"Secara sektoral dalam penilaian ekosistem halal, dari enam sektoral untuk Indonesia, Indonesia menjadi negara paling unggul untuk modest fashion," ujar Agus, Senin (20/10).

Agus mengatakan sektor busana muslim ini berada di atas Malaysia, Italia, Turki, dan Singapura.

Berdasarkan laporan dari State of Global Islamic Economy Report (SGIER) 2024-2025, secara umum Indonesia menempati urutan ketiga dalam pembangunan dan pengembangan ekosistem industri halal, di bawah Malaysia dan Arab Saudi.

Meski berada di peringkat ketiga, lanjut Agus, skor Indonesia naik 19,8 poin. Sedangkan, Malaysia yang berada di peringkat pertama, namun skornya turun 28,1 poin.

Penilaian tersebut berdasarkan komponen finansial, regulasi halal, kesadaran masyarakat, sosial, dan inovasi.

Dari sisi makanan halal, Indonesia berada di posisi keempat, setelah Malaysia, Singapura, dan Uni Emirat Arab.

Kemudian pada sektor farmasi dan kosmetik halal, Indonesia berada di bawah Malaysia.

