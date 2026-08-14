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Wow! Changan Nevo A06 Terbaru Diklaim Memiliki Jarak Tempuh 800 Km

Wow! Changan Nevo A06 Terbaru Diklaim Memiliki Jarak Tempuh 800 Km
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Changan Nevo A06. Foto: changan

jpnn.com - Changan Nevo A06 siap mendapat suntikan tenaga baru. Sedan listrik asal China ini dikabarkan bakal hadir dengan baterai berkapasitas 80,02 kWh.

Apa artinya? Sedan tersebut bisa menembus perjalanan sejauh 800 km dalam sekali cas.

Informasi tersebut berdasarkan dokumen Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) China yang terungkap.

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Jika terealisasi, Nevo A06 berpotensi menjadi salah satu mobil listrik dengan daya jelajah jauh dan harga relatif terjangkau di China.

Saat ini, Changan Nevo A06 dipasarkan mulai 109.900 yuan hingga 149.900 yuan atau sekitar Rp250 juta-Rp340 jutaan.

Varian baru dengan jarak tempuh panjang, harganya diperkirakan berada di kisaran 160.000 yuan atau sekitar Rp360 jutaan.

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Selain itu, Changan Nevo A06 terbaru juga menawarkan peningkatan performa, dengan tenaga maksimum 245 kW atau sekitar 329 Hp. Kecepatan tertingginya mencapai 188 kpj.

Sebagai perbandingan, Nevo A06 yang sudah beredar saat ini memiliki pilihan baterai 51,48 kWh dengan jarak tempuh 510 km.

Changan Nevo A06 siap mendapat suntikan tenaga baru. Sedan listrik asal China ini dikabarkan bakal hadir dengan baterai berkapasitas 80,02 kWh.

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