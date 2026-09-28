Wow! Dalam Sebulan, 800 Boks Daun Ketapang Produk UMKM Bangka Tembus AS dan Jerman
jpnn.com, PANGKALPINANG - Daun ketapang kering asal Pangkalpinang, produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) PT Central Charcoal Babelindo (CCB) berhasil dua kali menembus pasar internasional pada September 2026.
Dua ekspor dengan total mencapai lebih dari 800 boks ini masing-masing menuju pasar Amerika Serikat dan ke Jerman.
Pada awal September, Sabtu (5/9), Bea Cukai Pangkalpinang bersama instansi terkait melepas ekspor satu kontainer daun ketapang kering milik PT CCB ke Amerika Serikat.
Pengiriman tersebut terdiri atas 789 boks dengan berat bersih mencapai 553,24 kilogram.
Tidak berhenti di Amerika Serikat, PT CCB kembali melakukan ekspor pada Senin (21/09).
Kali ini, sebanyak 38 boks daun ketapang kering dikirim ke Jerman.
Daun ketapang memiliki nilai ekonomis karena banyak dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan ikan hias.
Kandungan tanin pada daun ketapang dapat membantu menurunkan dan menstabilkan tingkat keasaman (pH) air akuarium.
Keberhasilan UMKM Bangka, PT PT Central Charcoal Babelindo mengekspor daun ketapang diharapkan menginspirasi pelaku usaha lainnya di Pulau Bangka
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