Wow, Industri Kosmetik Jadi Penggerak Ekonomi RI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan industri kosmetik di Indonesia mulai tumbuh dan akan menjadi penggerak ekonomi baru.

Airlangga menjelaskan, total nilai industri kosmetik yang tercatat adalah sebesar, Rp 35,6 triliun hingga November 2025.

Karena itu dia memprediksi, industri kosmetik nasional bisa tumbuh 4,73 persen per tahun.

"Segmen personal care, skincare, dan makeup menjadi kontributor dominan seiring meningkatnya kebutuhan perawatan diri dan kesadaran konsumen terhadap kualitas produk," ujar Airlangga dikutip Sabtu (6/12).

Pertumbuhan itu, menurut Airlangga, seiring meningkatnya konsumsi masyarakat dan pesatnya inovasi pelaku usaha muda.

Pengeluaran masyarakat pada kategori pakaian, alas kaki, dan jasa perawatan diri menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2025.

"Sektor ini mengalami kenaikan dari 2,91 persen pada kuartal II 2025 menjadi 4,21 persen pada kuartal III 2025, menunjukkan tingginya minat dan daya beli terhadap produk sandang maupun perawatan diri." kata Airlangga.

Maka dari itu, politikus Partai Golkar ini menuturkan, pihaknya berupaya memastikan agar potensi besar industri kecantikan dapat dioptimalkan.