Wow! PLN Indonesia Power Raih Penghargaan Tertinggi di Ajang IRCA 2025

jpnn.com, JAKARTA - PLN Indonesia Power (PLN IP) kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2025.

Pada ajang ini, PLN Indonesia Power meraih dua penghargaan sekaligus yaitu SAPPHIRE Sector Electricity untuk kategori perusahaan sektor ketenagalistrikan terbaik dalam kepatuhan regulasi, serta The Most Inspiring Leader in Regulatory Compliance yang diberikan kepada Endang Astharanti, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN Indonesia Power.

Penghargaan SAPPHIRE merupakan penghargaan tertinggi IRCA yang diberikan kepada entitas usaha yang dinilai berhasil menunjukkan kepatuhan yang luar biasa terhadap regulasi serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Baca Juga: PLN Indonesia Power UBH Raih Penghargaan Gold Medal Bintang 4 WISCA Award 2025

PLN Indonesia Power dinilai unggul atas penerapan ISO 37301:2021 Compliance Management System secara menyeluruh sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga standar integritas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, penghargaan untuk Endang Astharanti sebagai The Most Inspiring Leader menjadi pengakuan atas kepemimpinannya yang transformatif dalam memperkuat budaya kepatuhan dan manajemen risiko di seluruh lini organisasi.

Dengan pendekatan kolaboratif dan strategis, Endang dinilai mampu menginspirasi serta mendorong terciptanya sistem kepatuhan yang berkelanjutan di lingkungan PLN Indonesia Power.

Baca Juga: SIG Fasilitasi Keberangkatan 278 Jemaah Haji di 3 Wilayah Operasional

“Penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras kolektif seluruh tim PLN Indonesia Power. Bagi kami, kepatuhan bukan sekadar kewajiban, melainkan nilai dasar dalam menjalankan bisnis yang berintegritas,” ujar Endang.

Vice President Risk Management and Compliance PLN Indonesia Power Djamilah Nur Hidayati menambahkan budaya kepatuhan di PLN IP terus dibangun secara menyeluruh dan menyatu dalam perilaku seluruh insan perusahaan.