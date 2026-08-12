Wow… Sampah Plastik di Aloha PIK2 Bisa Diolah Jadi Furnitur

jpnn.com, TANGERANG - Barangkali tutup botol dan sampah plastik terlihat tidak bermanfaat lagi setelah digunakan.

Namun, melalui pemilahan dan proses daur ulang yang tepat, ternyata material tersebut bisa berubah menjadi furnitur.

Praktik itu menjadi salah satu kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan di Aloha Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Kabupaten Tangerang, Banten.

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Setiap Jumat, sukarelawan bersama tim Tzu Chi Indonesia memilah sampah untuk memisahkan berbagai jenis plastik yang masih bisa dimanfaatkan kembali.

Sampah plastik yang terkumpul tidak langsung dicampur menjadi satu. Material itu terlebih dahulu dikelompokkan berdasarkan karakteristik dan jenisnya agar proses pengolahan berikutnya lebih efektif.

Farrah, salah satu volunter pemilah sampah, menjelaskan terdapat sejumlah kategori plastik yang dipisahkan dalam kegiatan tersebut.

Dia menuturkan sampah plastik yang terkumpul dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni botol dan cup.