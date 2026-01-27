Wow, Tiket Tur Dunia BTS ARIRANG Ludes Terjual di Amerika dan Eropa

jpnn.com, JAKARTA - BigHit Music mengumumkan bahwa tiket tur konser dunia BTS bertajuk ARIRANG di wilayah Amerika Utara dan Eropa telah terjual habis.

Antusiasme tinggi penggemar menunjukkan besarnya sambutan terhadap kembalinya grup tersebut ke panggung internasional.

Mengutip laporan kantor berita Yonhap, Selasa, tiket untuk 41 konser BTS di Amerika Utara dan Eropa ludes dalam waktu singkat setelah penjualan dibuka pada Sabtu (24/1).

Hal ini menegaskan posisi BTS sebagai salah satu grup musik paling berpengaruh di dunia.

Tur dunia ARIRANG akan mencakup 34 kota dengan total 79 pertunjukan. Rangkaian konser tersebut dijadwalkan dimulai pada 9 April 2026 di Kompleks Olahraga Goyang, dekat Seoul, Korea Selatan.

Untuk wilayah Amerika Utara, BTS akan memulai turnya pada 25 April 2026 di Stadion Raymond James, Tampa, Florida.

Mereka dijadwalkan tampil di 12 kota sebelum melanjutkan perjalanan ke Eropa.

BigHit Music juga mengumumkan penambahan jadwal konser di beberapa kota, seperti Tampa, Stanford, dan Las Vegas.