WPW 98 Resolution Network Salurkan Paket Sembako 'Tali Kasih' di Deli Serdang

jpnn.com - Warga Peduli Warga (WPW) 98 Resolution Network kembali membagikan paket sembako jilid 12 kepada jemaat/warga Nasrani di Sumatera Utara pada Sabtu (13/12/2025).

Sembako diserahkan kepada jemaat dari HKBP, GBKP, KATHOLIK, GBI, GKPI, GKI, GSKI, GPDI asal Kecamatan Delitua, Patumbak, Tanjung Morawa, Sibiru-biru, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang dan Medan Johor, Kota Medan.

Juru bicara WPW 98 Resolution Network Agustin Lumban Gaol mengatakan bantuan sembako juga diberikan kepada para pedagang kaki lima pasar Kecamatan Delitua, Deli Serdang.

Agustin pun mengajak masyarakat menjaga serta merawat kebersamaan dan solidaritas. "Pada momen Natal ini WPW 98 Resolution membagikan 1000 paket sembako kepada jemaat/warga Nasrani dan pedagang kaki lima pasar Kecamatan Delitua yang terdampak ekonomi, melalui kegiatan Tali Kasih Natal bantuan dari BUMN Angkasa Pura," kata dia.

Dalam penyerahan bantuan sembako itu hadir perwakilan Angkasa Pura Indonesia Region 3 Pranowo Adi Susilo, dari WPW 98 Resolution Agustin Lumban Gaol, Thurman Simanjuntak, Thomas J Tarigan, Viktor Sinaga, Jhoni Silitonga, Fadli Akbar Darus, Herianto,

Pendeta GSKI Todo Tarigan, dan Simpul Pedagang Kaki Lima Kec. Delitua Yeni Ayen.

Pada waktu bersamaan WPW juga menyalurkan 1.000 paket sembako Tali Kasih Natal kepada jemaat/warga masyarakat Nasrani, masing- masing di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan 500 paket, serta Kota Depok 500 paket yang berasal dari Bantuan Presiden/Sekretariat Negara.

Baca Juga: AHY Ungkap Kementerian PU Butuh Rp 51 T untuk Pemulihan Infrastruktur Sumatra

"Kegiatan ini merupakan wujud nyata semangat kebersamaan untuk membangun persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa di seantero nusantara," ujarnya.

Menurut Agustin, dalam menghadapi situasi bencana alam berupa banjir yang sedang dialami masyarakat di Sumatra, dan daerah lainnya, dibutuhkan kebersamaan untuk membangun semangat warga terdampak.