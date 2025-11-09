menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » WPW 98 Salurkan 2.000 Paket Sembako, Dukung Upaya Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

WPW 98 Salurkan 2.000 Paket Sembako, Dukung Upaya Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

WPW 98 Salurkan 2.000 Paket Sembako, Dukung Upaya Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Komunitas Warga Peduli Warga (WPW) 98 Resolution Network menyalurkan 2.000 paket sembako di Surabaya dan Semarang pada Sabtu (8/11). Foto : source for JPNN

jpnn.com - Komunitas Warga Peduli Warga (WPW) 98 Resolution Network menyalurkan 2.000 paket sembako di Surabaya dan Semarang pada Sabtu (8/11).

Kegiatan ini menjadi bagian dari kontribusi masyarakat sipil dalam mendukung langkah pemerintah meningkatkan kesejahteraan warga.

Di Surabaya, WPW 98 membagikan 1.000 paket sembako dengan dukungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Baca Juga:

Bantuan tersebut diserahkan kepada warga di Kelurahan Jemur Wonosari, Gayungan, Wonokromo, Dukuh Pakis, dan Gunungsari, serta pengemudi ojek online dari Koalisi Ojol Nasional (KON) dan Komunitas Ojol Perempuan.

Juru bicara WPW Agustin Lumban Gaol menyampaikan bahwa pembagian sembako merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap Sabtu dan telah berjalan selama tujuh pekan.

Menurutnya, partisipasi masyarakat seperti ini penting untuk memperkuat upaya pemerintah dalam mengurangi tekanan ekonomi yang dirasakan warga.

Baca Juga:

“Tujuan kami sederhana, ingin meringankan beban masyarakat. Ini adalah bentuk solidaritas yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial,” ujar Agustin.

Dia menjelaskan bahwa berbagai program pemerintah, seperti penataan distribusi pupuk dan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), telah menunjukkan hasil yang membantu masyarakat.

Perkuat perlindungan sosial, WPW 98 salurakan 1000 paket sembako untuk warga Surabaya dan ojek online atau ojol.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI