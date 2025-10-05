WU MotoGP Indonesia: Quartararo Paling Kencang, Bezzecchi Latihan Balapan Hujan

jpnn.com - LOMBOK TENGAH - Pembalap Prancis yang familier buat warga di kawasan Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Fabio Quartararo menjadi pembalap yang paling kencang dalam Warm Up MotoGP Indonesia, Minggu (5/10) pagi WIB.

Quartararo yang pernah lari pagi gak pakai baju di sekitar perkampungan warga di area sirkuit, yang juga sempat berbagi uang tunai kepada anak-anak sekitar yang ditemuinya itu, mengukir waktu satu menit 30,345 detik dalam pemanasan berdurasi sepulu menit itu.

Di bawah catatan waktu Quartararo, ada punya Marc Marquez (01:30.357) dan Alex Marquez (01:30.381).

Sementara itu, si pole sitter yang juga pemenang sprint kemarin, Marco Bezzecchi hanya berada di urutan ke-7.

Namun, Bezzecchi tampak paling serius mempersiapkan diri.

Pembalap Italia itu tertangkap berlatih strategi flag to flag, pergantian motor saat race, yang dipakai saat balapan hujan. (adk/jpnn)

Hasil WU MotoGP Indonesia 2025

Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max

1. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'30.345s 7/7 310k

2. Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) +0.012s 5/7 318k

3. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.036s 6/7 315k

4. Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.179s 5/7 314k

5. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +0.219s 7/7 312k

6. Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.225s 7/7 312k

7. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.273s 4/7 316k

8. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.299s 7/7 316k

9. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.326s 6/7 317k

10. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.363s 7/7 316k

11. Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.429s 5/7 315k

12. Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.509s 5/6 312k

13. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.690s 6/7 309k

14. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.722s 5/7 314k

15. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.752s 5/7 315k

16. Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.857s 7/7 316k

17. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.942s 6/7 315k

18. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.331s 6/7 315k

19. Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V) +1.772s 6/7 313k

data: crash

MotoGP Indonesia 2025

Jumat (3/10)

09.45-10.30 WIB: Free Practice 1 (Luca Marini)

14.00-15.00 WIB: Practice (Marco Bezzecchi)

Sabtu (4/10)

09.10-09.40 WIB: Free Practice 2 (Marco Bezzecchi)

09.50-10.05 WIB: Qualifying 1 (Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez)

10.15-10.30 WIB: Qualifying 2 (Marco Bezzecchi, Fermin Aldeguer, Raul Fernandez)

14.00 WIB: Sprint 13 Laps (Marco Bezzecchi, Fermin Aldeguer, Raul Fernandez)

Minggu (5/10)

09.40-09.50 WIB: Warm Up (Fabio Quartararo)

14.00 WIB: Grand Prix 27 Laps