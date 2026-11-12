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Wujud Bakti Tomy Winata untuk Ibunda, Artha Graha Peduli Gelar Kegiatan Bakti Sosial

Wujud Bakti Tomy Winata untuk Ibunda, Artha Graha Peduli Gelar Kegiatan Bakti Sosial
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Kegiatan Bakti Sosial Kedukaan digelar Artha Graha Peduli sebagai wujud bakti sang founder Tomy Winata beserta keluarga kepada sang ibunda tercinta, Yuliana Winata yang berpulang pada Sabtu, 7 November 2026, pukul 12.58 WIB. Foto: Dokumentasi Artha Graha

jpnn.com, JAKARTA - Keluarga besar Yayasan Artha Graha Peduli (AGP) tengah diselimuti duka yang mendalam.

Telah berpulang ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, almarhumah Ibu Yuliana Winata, ibunda tercinta dari Founder Artha Graha Peduli Tomy Winata pada Sabtu, 7 November 2026, pukul 12.58 WIB.

Wujud Bakti Tomy Winata untuk Ibunda, Artha Graha Peduli Gelar Kegiatan Bakti Sosial

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Kepergian almarhumah tidak hanya meninggalkan rasa kehilangan yang mendalam bagi keluarga, tetapi juga bagi seluruh jajaran dan sukarelawan Artha Graha Peduli yang selama ini mengenal beliau sebagai sosok ibu yang penuh kasih dan keteladanan.

Sebagai bentuk penghormatan tertinggi sekaligus wujud bakti terakhir dari Tomy Winata beserta keluarga kepada sang ibunda tercinta, Artha Graha Peduli menggelar kegiatan Bakti Sosial (Baksos) Kedukaan.

Aksi sosial ini didedikasikan sepenuhnya untuk mengalirkan doa dan memuliakan memori serta nilai-nilai kebaikan yang selama hidupnya selalu diajarkan oleh almarhumah Ibu Yuliana Winata.

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Bagi keluarga besar AGP, tidak ada jalan yang lebih indah untuk mengantar kepergian seorang ibu selain dengan melanjutkan api kebaikannya kepada sesama.

Bakti sosial ini merupakan cerminan dari rasa cinta, ketulusan, dan bakti tulus seorang anak yang melepaskan ibundanya kembali ke pangkuan Sang Pencipta dengan senyuman dan doa dari banyak orang.

Wujud bakti terakhir dari Tomy Winata beserta keluarga kepada sang ibunda tercinta, Artha Graha Peduli menggelar kegiatan Bakti Sosial (Baksos) Kedukaan

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