Wujud Kepedulian, Gubernur Agustiar Gratiskan Paket Sembako untuk Mahasiswa Pedalaman

jpnn.com, PALANGKA RAYA - Kepedulian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) dalam peningkatan ekonomi hingga sumber daya manusia (SDM) di kawasan pedalaman terus dilakukan.

Kali ini, Pemprov Kalteng menggelar Pasar Murah yang sangat spesial untuk mahasiswa di kawasan pedalaman Kalimantan Tengah.

Pasar murah kali ini sangat spesial sebagai peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan pasar murah ini digelar di Halaman Istana Isen Mulang, rumah dinas Gubernur Kalteng, Rabu (20/5).

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran yang turun langsung memberikan paket sembako pasar murah sebanyak 3.500 paket sembako kepada mahasiswa kawasan pedalaman yang merupakan penerima manfaat KIP, hingga kurang mampu.

Ini wujud komitmen Pemprov Kalteng membantu meringankan beban mahasiswa yang sedang berjuang menempuh pendidikan di tengah tekanan ekonomi.

Agustiar mengungkapkan banyak mahasiswa yang uang bulanannya di bawah Rp 1 juta.

"Mereka dari jauh dari kampung-kampung dengan semangat besar untuk sekolah dan mengubah masa depan. Pemerintah harus datang hadir membantu,” kata Gubernur Agustiar.