Wujud Kepedulian kepada Sesama, Jasaraharja Putera Gelar Donor Darah

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka persiapan Road to HUT ke-32, PT Jasaraharja Putera (JRP Insurance) kembali menunjukkan komitmen sosialnya melalui kegiatan donor darah yang digelar di Head Office, Jakarta.

Kegiatan ini terbuka untuk umum dan berhasil menarik antusiasme karyawan, mitra, serta masyarakat sekitar.

Selain donor darah, peserta juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai upaya mendorong kesadaran terhadap pentingnya menjaga kondisi tubuh dan melakukan deteksi dini terhadap berbagai penyakit.

Kegiatan donor darah ini sekaligus menjadi implementasi tema HUT ke-32 Jasaraharja Putera, “Satunaya: Satu Jalan, Bernilai, Nyata untuk Masa Depan Berkelanjutan,” yang menegaskan komitmen perusahaan untuk menghadirkan aksi sosial yang memberikan dampak langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Melalui kegiatan sederhana namun bermakna ini, JRP menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya diwujudkan melalui program besar, tetapi juga melalui kepedulian nyata yang mampu menyelamatkan kehidupan.

Direktur Pemasaran Jasaraharja Putera, Imam Hendrawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat.

“Donor darah adalah aksi kecil dengan dampak besar. Dalam semangat Satunaya, kami ingin memastikan setiap langkah yang kami ambil membawa nilai dan manfaat bagi kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.

Kegiatan sosial ini terselenggara berkat kolaborasi PT Jasaraharja Putera bersama Mandiri Inhealth dan dukungan tenaga medis profesional.