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Wujud Kepedulian, Sharp Indonesia Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa NTT

Wujud Kepedulian, Sharp Indonesia Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa NTT
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President Director PT Sharp Electronics Indonesia Shinji Teraoka (kanan) didampingi General Manager Marketing PT Sharp Electronics Indonesia Andrew Gultom (kiri) dan National Sales Senior General Manager PT Sharp Electronics Indonesia Andry Adi Utomo saat menyerahkan donasi Sharp secara simbolis yang diterima perwakilan Human Initiative Destira Maryati. Foto: Dokumentasi Sharp

jpnn.com, JAKARTA - PT Sharp Electronics Indonesia (Sharp) hadir memberikan dukungan kemanusiaan bagi 600 warga terdampak gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) di tiga kecamatan, yakni Reok, Manggarai, dan Aesase, Kabupaten Nagekeo.

Menggandeng Human Initiative, Sharp Indonesia menyalurkan bantuan seperti makanan siap santap, bedding kits, paket sembako, serta personal hygiene kits.

Dukungan tersebut ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang masih menghadapi berbagai keterbatasan dan menjalani proses pemulihan pascabencana.

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Bagi Sharp, kepedulian terhadap masyarakat bukan hanya tentang hadir ketika bantuan dibutuhkan, tetapi juga tentang memahami kondisi dan memberikan dukungan yang relevan bagi mereka yang sedang melalui masa sulit.

President Director PT Sharp Electronics Indonesia Shinji Teraoka menyampaikan dukungan ini merupakan bentuk kepedulian Sharp terhadap masyarakat yang terdampak sekaligus bagian dari komitmen perusahaan untuk terus memberikan kontribusi nyata
bagi Indonesia.

“Kami sangat prihatin melihat dampak yang ditimbulkan oleh gempa di Nagekeo dan wilayah sekitarnya," kata Shinji Teraoka.

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Menurutnya, dalam situasi seperti ini, masyarakat tidak hanya menghadapi kehilangan tempat tinggal dan harta benda, tetapi juga harus menjalani hari-hari dengan berbagai keterbatasan dan tantangan.

"Karena itu, kami ingin hadir memberikan dukungan yang nyata bagi mereka yang membutuhkan,” ujar Teraoka.

Sharp Indonesia memberikan bantuan bagi warga terdampak gempa NTT sebagai bentuk komitmen untuk terus hadir bersama masyarakat Indonesia

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