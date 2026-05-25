Wujud Nyata Kepedulian Sosial, JRP Salurkan Hewan Kurban di Momen Iduladha

jpnn.com, JAKARTA - Momen lebaran haji menjadi pengingat penting akan nilai keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama. Dalam rangka memperingati Hari Raya Iduladha sekaligus memperkuat kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat, Jasaraharja Putera menyerahkan bantuan sapi kurban kepada Masjid Jami’ Al-Maghfiroh yang berlokasi di kawasan Cilandak Timur, Jakarta Selatan.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian program Corporate Social Responsibility (CSR) JRP yang secara konsisten dijalankan sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.

Melalui program ini, JRP tidak hanya menghadirkan perlindungan melalui layanan asuransi, tetapi juga memperkuat nilai kepedulian sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Penyerahan bantuan hewan kurban dilakukan secara langsung oleh Direktur Utama PT Jasaraharja Putera kepada pengurus Masjid Jami’ Al-Maghfiroh.

Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi jemaah dan masyarakat sekitar dalam merayakan Hari Raya Iduladha dengan penuh kebersamaan dan keberkahan.

Direktur Utama JRP Abdul Haris menyampaikan kegiatan kurban merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk terus menumbuhkan semangat berbagi dan mempererat hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar.

“Iduladha mengajarkan tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui program CSR penyerahan bantuan hewan kurban ini, kami berharap JRP dapat terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya lingkungan sekitar perusahaan. Semoga semangat berbagi ini dapat mempererat silaturahmi dan membawa keberkahan bagi kita semua,” kata dia.

Pengurus Masjid Jami’ Al-Maghfiroh menyambut baik dan mengapresiasi kepedulian PT Jasaraharja Putera yang secara aktif mendukung kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungan sekitar.