Wujud Nyata Pembinaan UMKM, Petrokimia Gresik Raih Penghargaan Tertinggi

jpnn.com, JAKARTA - Upaya Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia dalam memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan apresiasi stakeholder.

Petrokimia Gresik dinobatkan sebagai "The Most Committed Corporate on Small Scale Industries and Enterprises" yang merupakan penghargaan tertinggi di ajang Bina Mitra UMKM Award 2025.

Selain itu, Petrokimia Gresik juga memborong enam penghargaan lainnya di Bina Mitra UMKM Award 2025, yaitu Platinum Award untuk kategori Pembina/Perusahaan, Terbaik I untuk kategori Pendamping, dan empat Platinum untuk kategori UMKM.

Dengan demikian total ada tujuh penghargaan yang dibawa pulang.

Petrokimia Gresik menjadi satu-satunya perusahaan yang mendapatkan The Most Committed Corporate on Small Scale Industries and Enterprises.

Secara simbolis penghargaan diterima oleh Senior Vice President (SVP) Sekretaris Perusahaan Petrokimia Gresik, Adityo Wibowo mewakili Direktur Utama, Dwi Satriyo Annurogo di Jakarta, baru-baru ini.

Dwi Satriyo menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan stakeholder.

Dia menegaskan Petrokimia Gresik yang merupakan bagian dari BUMN tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tapi juga berkomitmen untuk berkontribusi bagi masyarakat.