Wujud Tata Kelola yang Akuntabel, TASPEN Musnahkan 221 Ribu Arsip di Seluruh Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) berhasil melakukan pemusnahan arsip periode 2025.

Jumlahnya sebanyak 221.298 arsip yang terdiri dari 102.545 arsip dengan retensi kurang dari 10 tahun dan 118.753 arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun.

Pemusnahan ini dilakukan secara hybrid dengan melibatkan unit kerja Kantor Pusat dan 50 Kantor Cabang TASPEN di berbagai wilayah Indonesia pada Jumat (10/7).

Seluruh proses pemusnahan dilakukan dengan memperhatikan prinsip ketelitian dan keamanan, serta dipastikan telah memenuhi standar dan peraturan perundang-undangan kearsipan yang berlaku.

Corporate Secretary TASPEN Henra menegaskan pengelolaan arsip yang baik merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung tata kelola perusahaan yang efektif, berintegritas, dan akuntabel.

Menurut Henra, pelaksanaan pemusnahan arsip merupakan bagian dari upaya berkelanjutan TASPEN untuk menjaga integritas informasi, meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan kearsipan yang berlaku.

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“Melalui pelaksanaan pemusnahan arsip yang sesuai dengan prosedur dan regulasi kearsipan, TASPEN memastikan setiap proses pengelolaan dokumen dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik,” kata Henra dalam keterangannya, Jumat (17/7).

Dalam periode tahun 2021 hingga 2025, TASPEN telah melakukan pemusnahan arsip sebanyak 1.041.759 dokumen, yang terdiri dari 752.080 arsip dengan masa retensi kurang dari 10 tahun dan 289.679 arsip dengan masa retensi sekurang-kurangnya 10 tahun.