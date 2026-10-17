Wujudkan Arahan Presiden, 98 Resolution Network & Krakatau Steel Gelar Pengobatan Gratis

jpnn.com - 98 Resolution Network berkolaborasi dengan Krakatau Steel Group menyelenggarakan kegiatan sosial bertajuk “Sehat & Bahagia Bersama Krakatau Steel Group”.

Kegiatan ini menghadirkan berbagai layanan bagi masyarakat, meliputi pemeriksaan kesehatan, pengobatan gratis, pemberian kacamata, serta distribusi paket sembako.

Nasrullah, yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Krakatau Bandar Samudera (PT KBS), hadir langsung dalam kegiatan tersebut.

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Kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya mendorong agar semangat pembangunan dan kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menurut Nasrullah, kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya keberpihakan kepada rakyat, peningkatan kesejahteraan, serta kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Bagi kami, arahan Bapak Presiden harus diterjemahkan menjadi kerja nyata. Kepedulian kepada masyarakat tidak cukup hanya disampaikan dalam pidato, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan konkret. Kegiatan pemeriksaan kesehatan, pengobatan gratis, pemberian kacamata, dan bantuan sembako ini menjadi salah satu bentuk ikhtiar agar masyarakat merasakan manfaat dari kolaborasi berbagai pihak,” ujar Nasrullah.

Nasrullah juga mengapresiasi kolaborasi dengan Krakatau Steel Group yang memungkinkan pelaksanaan program sosial secara langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, dunia usaha memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, tidak hanya melalui kontribusi ekonomi, tetapi juga melalui kepedulian sosial yang berkelanjutan.