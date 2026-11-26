jpnn.com, JAKARTA - PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengembangkan Indonesia Science Center (ISC) di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara InJourney dan BRIN pada Selasa (24/11).

Pengembangan ISC diharapkan tidak hanya memperkuat daya tarik TMII sebagai destinasi wisata edukasi, tetapi juga membuka peluang pengembangan atraksi berbasis sains dan teknologi di berbagai destinasi pariwisata dalam ekosistem InJourney.

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Direktur Utama InJourney, Maya Watono, mengatakan pengembangan wisata berbasis sains merupakan salah satu langkah strategis InJourney dalam menciptakan nilai tambah destinasi sekaligus menghadirkan pengalaman pariwisata yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan generasi masa depan.

"Melalui sinergi ini, kami ingin mempertemukan kekuatan riset dan inovasi BRIN dengan kapabilitas InJourney dalam pengembangan destinasi, atraksi, dan pengalaman pengunjung. Kami melihat peluang besar untuk menghadirkan pengalaman wisata yang tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menumbuhkan rasa ingin tahu, kreativitas, dan kecintaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujar Maya.

Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria mengatakan, pengembangan ISC memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi serta menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu modal penting menuju negara maju.

ISC akan dikembangkan dengan mengusung konsep eksplorasi sains untuk memahami kekayaan dan karakteristik alam Indonesia sebagai negara tropis. Konsep tersebut sekaligus melengkapi identitas TMII yang selama ini dikenal sebagai etalase keragaman budaya Nusantara.

“Dengan hadirnya Indonesia Science Center (ISC), kami berharap generasi muda dapat mengembangkan imajinasi, rasa ingin tahu, dan kreativitas untuk melahirkan berbagai inovasi yang tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan,” kata Arif Satria.