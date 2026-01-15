Wujudkan Ekosistem Baterai di RI, Battery Manufacture Selesai Diinstalasi

jpnn.com, KARAWANG - BPI Danantara selaku pemegang saham Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID, terus mengawal pembentukan ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi di Indonesia.

Langkah itu sebagai bentuk kehadiran negara dalam merealisasikan investasi strategis hilirisasi dan industrialisasi jangka panjang yang mampu menciptakan nilai tambah berkelanjutan di dalam negeri.

Adapun, MIND ID melalui PT Industri Baterai Indonesia (PT IBI) melakukan kolaborasi dengan konsorsium Contemporary Amperex Technology Co., Limited, Brunp, Lygend (CBL) untuk membentuk perusahaan patungan (joint venture), yakni PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB), guna menjadi ujung tombak dalam pengembangan Ekosistem Baterai Terintegrasi.

CATIB saat ini tengah membangunan Fasilitas Produksi Battery Cells, Module & Pack yang direncanakan memiliki kapasitas awal sebesar 6,9 GWh pada fase pertama dan akan diekspansi hingga mencapai kapasitas total 15 GWh pada fase kedua.

Proyek yang dibangun di kawasan Artha Industrial Hills (AIH), Kabupaten Karawang dengan total 43 Ha itu terdiri atas 2 fasilitas utama.

Pertama, Module & Pack (MP) Plant yang Groundbreaking Ceremony-nya dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2025, dan telah diselesaikan pembangunan serta instalasi Battery Manufacture Equipment pada Januari 2026.

Ini adalah fasilitas inti, berupa rangkaian mesin yang bekerja dalam sistem otomatis untuk merakit baterai menjadi produk siap pakai bagi industri kendaraan listrik.

Kedua Cell Plant, yang pembangunannya tengah dilanjutkan. Ini merupakan fasilitas untuk memproduksi unit dasar sel baterai, untuk kemudian siap dirakit menjadi modul dan paket baterai untuk kendaraan listrik (EV) dan aplikasi energi lainnya.