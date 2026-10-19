Wujudkan Gaya Hidup Aktif dan Finansial Terencana, bank bjb Hadirkan Promo Semarang 10K

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb kembali menghadirkan program menarik bagi masyarakat yang ingin memadukan gaya hidup sehat dengan perencanaan keuangan.

Melalui promo Semarang 10K 2026, bank bjb memberikan kesempatan kepada nasabah maupun calon nasabah untuk mendapatkan tiket lari melalui skema penempatan dana.

Semarang 10K merupakan seri keempat sekaligus penutup rangkaian The Ultimate 10K Series 2026. Ajang ini dijadwalkan berlangsung pada 13 Desember 2026 di Balai Kota Semarang.

Sebagai kota terakhir dalam rangkaian tersebut, Semarang akan menjadi tempat bagi para pelari untuk menguji kemampuan, menikmati atmosfer kompetisi, sekaligus menuntaskan perjalanan olahraga yang telah berlangsung di sejumlah kota sepanjang 2026.

Mengusung semangat GO FASTER, Semarang 10K tahun ini menghadirkan kompetisi yang lebih cepat dan menantang. Karakter rute yang mendukung peningkatan kecepatan memberi kesempatan kepada peserta untuk mengejar personal best atau catatan waktu terbaik.

Semangat tersebut menjadi ajakan bagi pelari dari berbagai tingkat kemampuan untuk menetapkan target dan melampaui pencapaian sebelumnya.

Untuk mendukung antusiasme masyarakat, bank bjb menawarkan tiket lari melalui sejumlah skema tabungan. Program ini berlangsung pada 15 Oktober hingga 15 November 2026 dan terbuka bagi nasabah baru maupun nasabah eksisting yang ingin mengikuti ajang penutup The Ultimate 10K Series tahun ini.

Salah satu pilihan yang tersedia adalah produk bjb Tandamata Rencana. Skema ini dapat dimanfaatkan masyarakat yang ingin membangun kebiasaan menabung secara berkala sekaligus merencanakan tujuan finansial dan aktivitas yang ingin diikuti.