menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Lingkungan » Wujudkan Green City, Pemko Pekanbaru Bakal Perluas Pedestarian Jalan Arifin Ahmad  

Wujudkan Green City, Pemko Pekanbaru Bakal Perluas Pedestarian Jalan Arifin Ahmad  

Wujudkan Green City, Pemko Pekanbaru Bakal Perluas Pedestarian Jalan Arifin Ahmad  
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho membahas pendestarian jalan di Arifin Ahmad. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berencana memperluas sekaligus membangun kembali pedestarian di Jalan Arifin Ahmad.

Pembangunan ini ditujukan agar fasilitas publik tersebut bisa lebih nyaman dinikmati para pejalan kaki.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, menegaskan program ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Pekanbaru sebagai Green City atau kota hijau.

Baca Juga:

Hal ini disampaikannya seusai mengikuti rapat koordinasi bersama Dinas PUPR Provinsi Riau di Perkantoran Pemerintah Tenayan Raya, Rabu (17/9).

“Semua ingin di Jalan Arifin Ahmad itu membuat pedestarian lebih lebar, seperti apa yang dicita-citakan bapak Gubernur Riau,” ujar Agung.

Menurutnya, pedestarian yang ada akan ditata ulang dan dilengkapi dengan fasilitas jogging track, sehingga bisa menjadi daya tarik masyarakat untuk beraktivitas di ruang publik.

Baca Juga:

Kehadiran area ini diharapkan mampu mendorong masyarakat lebih banyak berjalan kaki, ketimbang menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum.

“Sehingga orang lebih banyak menggunakan untuk berjalan kaki di sana, dibandingkan menaiki angkutan umum atau kendaraan mereka. Ini juga akan mengurangi kemacetan. Karena Pekanbaru akan kembali Green City,” jelasnya.

Pembangunan ini ditujukan agar fasilitas publik tersebut dapat lebih nyaman dinikmati para pejalan kaki.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI