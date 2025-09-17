Wujudkan Green City, Pemko Pekanbaru Bakal Perluas Pedestarian Jalan Arifin Ahmad  

jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berencana memperluas sekaligus membangun kembali pedestarian di Jalan Arifin Ahmad.

Pembangunan ini ditujukan agar fasilitas publik tersebut bisa lebih nyaman dinikmati para pejalan kaki.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, menegaskan program ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Pekanbaru sebagai Green City atau kota hijau.

Hal ini disampaikannya seusai mengikuti rapat koordinasi bersama Dinas PUPR Provinsi Riau di Perkantoran Pemerintah Tenayan Raya, Rabu (17/9).

“Semua ingin di Jalan Arifin Ahmad itu membuat pedestarian lebih lebar, seperti apa yang dicita-citakan bapak Gubernur Riau,” ujar Agung.

Menurutnya, pedestarian yang ada akan ditata ulang dan dilengkapi dengan fasilitas jogging track, sehingga bisa menjadi daya tarik masyarakat untuk beraktivitas di ruang publik.

Kehadiran area ini diharapkan mampu mendorong masyarakat lebih banyak berjalan kaki, ketimbang menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum.

“Sehingga orang lebih banyak menggunakan untuk berjalan kaki di sana, dibandingkan menaiki angkutan umum atau kendaraan mereka. Ini juga akan mengurangi kemacetan. Karena Pekanbaru akan kembali Green City,” jelasnya.