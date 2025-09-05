Wujudkan Impian-Dorong Pertumbuhan, ACC Hadir untuk Usaha yang Lebih Maju

jpnn.com, JAKARTA - Memiliki usaha yang terus berkembang merupakan mimpi bagi banyak masyarakat Indonesia.

Usaha yang tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga sarana untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga serta membuka peluang kerja bagi orang lain.

Namun, impian ini kerap terasa begitu jauh untuk digapai. Hambatan terbesar sering kali datang dari keterbatasan finansial, yaitu modal yang terbatas, kesulitan mengakses pinjaman, hingga proses administrasi yang berbelit membuat banyak orang ragu untuk melangkah lebih jauh.

Di tengah berbagai keterbatasan yang sering dihadapi masyarakat, ACC menjadi jembatan yang menghubungkan mimpi dengan kenyataan.

Dengan menyediakan solusi pembiayaan yang aman, mudah, dan terpercaya, ACC membuka ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk berani melangkah.

Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk pelaku usaha kecil yang bercita-cita memperluas jangkauan bisnisnya, semua mendapat peluang yang sama untuk tumbuh.

Tidak hanya membantu untuk kebutuhan pribadi, layanan pembiayaan dari ACC juga menjadi sahabat bagi para pelaku usaha yang ingin terus berkembang. Salah satunya adalah kisah Hari, pemilik usaha transportasi di Bekasi.

Usaha yang dia rintis sejak lima tahun lalu ini menjadi tulang punggung keluarganya sekaligus sumber penghidupan bagi beberapa karyawan yang bekerja bersamanya.