Wujudkan Indonesia Sehat-Bugar, 2.500 Lansia Pegiat Bioenergypower Gelar Latbergab di Bogor

jpnn.com, JAKARTA - Sekitar 2.500 pegiat bioenergypower (BEPers) merayakan latihan olah napas-olah gerak yang sudah dilakukan 2.000 kali secara hybrid (daring/online dan luring/offline).

Para lanjut usia (lansia) itu bertekad mewujudkan Indonesia sehat dan bugar.

Momentum tersebut dirayakan dalam latihan bersama gabungan (Latbergab) di Kampus IPB Baranangsiang, Bogor, Jawa Barat.

Ketua Panitia dan juga pengurus Komunitas BEPers Indonesia (KBI) Ir. Cecep M Fathoni, MBA menjelaskan Latbergab tersebut merupakan puncak dari rangkaian latihan (daring dan luring) yang sudah dilakukan secara rutin.

“Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para BEPers, bukan sekadar pencapaian angka latihan ke-2000 namun juga merupakan penanda perjalanan panjang tentang konsistensi, kebersamaan, dan komitmen menjaga kesehatan dan kebugaran masyarakat,” ujarnya, Sabtu (3/10/2026).

Sebagai informasi, bioenergypower merupakan perpaduan olah napas dan olah gerak yang dirancang menurut kaidah sains untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan tubuh menyembuhkan diri sendiri (self healing).

Aktivitas BEPers mendukung upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menuju Indonesia Bugar 2045. KBI sendiri adalah komunitas pegiat olahraga olah napas dan olah gerak Bioenergypower (BEP) yang terdaftar sebagai anggota Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Nasional.

Dia mengatakan peserta Latbergab berasal dari berbagai daerah, khususnya wilayah Barat Indonesia, mencapai 1.500 yang hadir (offline) di Bogor dan sebanyak 1.000 peserta hadir secara luring (online).