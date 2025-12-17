Wujudkan Kampung Haji, Pemerintah Beli Hotel yang Bisa Tampung 4 Ribu Jemaah

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan bahwa pemerintah telah membeli 1 unit hotel untuk pembangunan Kampung Haji.

Hal itu dikatakan Rosan usai melaporkan perkembangan rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/12).

Menurut dia, pemerintah sudah memulai langkah awal dengan kita sudah melakukan conditional sales and purchase agreement pembelian bersyarat karena pembangunan baru mulai Januari nanti.

“Kita sudah membeli satu hotel di sana di daerah Thakher, itu hotel dengan kapasitas kamar 1.461 kamar di 3 tower,” ucap Rosan.

Selain itu, pemerintah juga telah membeli lahan seluas total lima hektare yang berada di depan hotel tersebut untuk pengembangan kawasan Kampung Haji berupa 13 tower dan 1 mal.

Kawasan Kampung Haji Indonesia ini berlokasi strategis dengan jarak hanya sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram.

Akses menuju Masjidil Haram juga akan semakin mudah dengan pembangunan jembatan penghubung yang saat ini tengah berlangsung.

“Saat sekarang sedang dibangun jembatan yang nanti akan menghubungkan dengan Masjidil Haram, dan jembatan itu 2026 akan selesai dan nama jembatan itu adalah Jembatan Al-Hujun,” kata dia.