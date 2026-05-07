Wujudkan Kesetaraan, DWP Kemenko Perekonomian & WBI Gelar Peringatan Hari Kartini
jpnn.com, JAKARTA - DWP Kemenko Perekonomian dan Warisan Budaya Indonesia terus berkomitmen mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Indonesia, terutama yang berkiprah di pelestarian budaya.
Dukungan itu direalisasikan lewat peringatan Hari Kartini yang mengusung tema Kartini, Warisan Budaya Identitas Bangsa yang diadakan di Gedung AA Maramis, pada hari Selasa, 5 Mei 2026.
Ketua WBI Yanti Airlangga mengatakan pihaknya selalu mengedepankan berbagai kegiatan dalam mendukung pelestarian warisan budaya Indonesia.
WBI juga terus menyuarakan semangat untuk mengulik dan mencintai kekayaan budaya Indonesia.
“Hari Kartini bukan hanya sekadar seremoni mengenakan kebaya atau pakaian adat dan selebrasi yang penuh kemeriahan,” ujar Yanti.
Dia mengatakan sesungguhnya ada makna yang dalam setiap kita memperingati hari tersebut.
“Hari Kartini diharapkan bisa menjadi momen refleksi untuk melanjutkan perjuangan emansipasi dalam ruang lingkup yang lebih modern, tanpa melupakan warisan identitas yang dimiliki sebagai wanita Indonesia,” kata Yanti.
Kartini Muda Award
DWP Kemenko Perekonomian dan Warisan Budaya Indonesia terus berkomitmen mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Indonesia, terutama yang berkipra
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Telkomsel Gelar Digiland Run 2026, Ajang Lari Dipadukan Hiburan dan Teknologi
- Netzme Hadirkan QRIS Lintas Negara, UMKM Kini Bisa Jangkau Pasar Global
- Rumah BUMN SIG Bantu UMKM Batik Rembang Tembus ke Pasar Global
- bank bjb Dorong Generasi Muda dan UMKM Naik Kelas Lewat Seminar Career Compass di Unpas
- Pelita Air Hadirkan Produk UMKM Unggulan di Atas Pesawat
- Sarat Filosofi Budaya, Royal Dinner Mangkunegaran ke-269 Angkat Tema Keprajuritan