Wujudkan Kinerja Juara, PTPN IV PalmCo Gelar Kompetisi Olahraga Kemerdekaan

jpnn.com, JAKARTA - PTPN IV PalmCo, Subholding dari PTPN III (Persero) turut menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar rangkaian kompetisi olahraga bagi seluruh karyawannya.

Mengusung tema nasional “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, perayaan ini tidak sekadar menjadi ajang selebrasi, melainkan langkah perusahaan dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang solid, kolaboratif, dan tangguh.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa, menyampaikan kekompakan dan kesehatan fisik maupun mental karyawan adalah aset fundamental bagi perusahaan untuk terus berkontribusi pada negara.

Oleh karena itu, rangkaian kegiatan yang bergulir sejak awal Agustus ini merefleksikan semangat kebersamaan insan perkebunan.

Karyawan dari berbagai level dan generasi berbaur dalam kompetisi yang memadukan cabang olahraga konvensional hingga tren terkini.

Selain itu, acara menjadi ajang silaturahmi yang makin mengukuhkan soliditas antar entitas BUMN Perkebunan di ibu kota.

“Melalui rangkaian perlombaan ini, kami ingin menghadirkan ruang kolaborasi tanpa sekat hierarki. Semangat gotong royong dan optimisme bagi seluruh insan PalmCo,” ujar Jatmiko di Jakarta, Sabtu (6/8).

Dia menyebutkan manajemen menyadari kesejahteraan karyawan tidak hanya diukur dari aspek finansial, melainkan juga keseimbangan kehidupan kerja (work-life balance), kesehatan, dan lingkungan kerja yang positif.