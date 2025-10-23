Wujudkan Konstruksi Berkelanjutan, SIG Perkuat Applied Research & Innovation Bersama I2RI

jpnn.com, JAKARTA - PT Semen Indonesia (SIG) memperkuat applied research & innovation di sektor konstruksi untuk mewujudkan konstruksi berkelanjutan.

Inisiatif ini pun terwujud melalui keterlibatan aktif SIG dalam Indonesia Infrastructure Research and Innovation Institute (I2RI).

I2RI merupakan wadah kolaboratif bagi BUMN klaster infrastruktur untuk berbagi pengetahuan, sumber daya, dan hasil riset, guna menghadapi tantangan pembangunan yang kian kompleks.

Keberadaan I2RI diharapkan bisa berkontribusi dalam peningkatan kapabilitas BUMN klaster infrastruktur sehingga dapat menghasilan applied research & innovation sesuai kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Terbentuk pada 15 Juni 2021, sembilan pimpinan perusahaan dari BUMN klaster infrastruktur termasuk SIG, kembali menandatangani Nota Kesepahaman tentang Keberlanjutan Pembentukan Indonesia Infrastructure Research and Innovation Institute di bulanSeptember 2025.

Direktur Operasi SIG, Reni Wulandari yang mendapatkan penugasan sebagai Chairwoman of Steering Committee I2RI mengatakan, SIG sebagai koordinator I2RI senantiasa berkomitmen dalam mendukung keberhasilan program dekarbonisasi melalui penurunan emisi CO2, salah satunya melalui pemanfaatan semen rendah karbon pada proyek-proyek strategis nasional.

“I2RI diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan industri bahan bangunan dan sektor konstruksi, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah regional," ujar Reni.

"Dengan semangat kolaborasi, I2RI siap mendukung pengembangan teknologi infrastruktur berkelanjutan, mendorong efisiensi dan efektivitas proses konstruksi, serta menciptakan produk-produk inovatif yang memiliki nilai tambah tinggi dan daya saing,” imbuh Reni.