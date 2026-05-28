Wujudkan Semangat Iduladha 2026, DNIKS Bagikan Daging Kurban Kepada Warga Prasejahtera Hingga Penyandang Disabilitas

jpnn.com, JAKARTA - Perayaan Iduladha 1447 H yang jatuh pada 27 Mei 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas dan kesejahteraan sosial di masyarakat.

Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) mewujudkan semangat hari Raya Iduladha dengan membagikan daging kurban ke berbagai organisasi sosial yang membutuhkan dan menyasar kelompok rentan seperti kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, keluarga prasejahtera, yatim piatu, dan lansia.

"DNIKS menyembelih 11 ekor kambing dan 2 ekor sapi," kata Ketua Umum DNIKS A Effendy Choirie alias Gus Choi seusai menyaksikan distribusi daging kurban di Kantor DNIKS, Kamis (28/5/2026).

Hadir dalam acara itu dan ikut mendampingi Ketum DNIKS Gus Choi, yakni Sekjen DNIKS Sudarto, Ketua DNIKS Ali Nurdin, Sekretaris Dewan Pakar DNIKS Manimbang Kahariyadi, Wakil Ketua Dewan Pakar DNIKS dan lain-lainnya.

Ada sekitar 30 organisasi sosial, termasuk Ormas. Adapun beberapa orsos yang hadir antara lain Gerkatin (Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia), PORTURIN (Perhimpunan Olahraga Tunarungu Indonesia), PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia), FORKABI dan Komunitas Bajaj serta Peremouan Tani HKTI.

"Pembagian dan distribusi daging kurban diharapkan tepat sasaran sehingga semua masyarakat bisa ikut menikmati. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan sosial," terangnya.

Lebih jauh, Gus Choi menjelaskan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) bersama komunitas sosial saling bersinergi untuk memastikan daging kurban sampai ke penerima yang benar -benar membutuhkan.

"Pendekatan ini meminimalkan tumpang tindih dan meningkatkan efisiensi distribusi," ujarnya.