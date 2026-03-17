JPNN.com » Ekonomi » Industri » Wujudkan Sukacita Lebaran, PTPN IV PalmCo Lepas Keberangkatan 1.000 Lebih Pemudik

Wujudkan Sukacita Lebaran, PTPN IV PalmCo Lepas Keberangkatan 1.000 Lebih Pemudik

Wujudkan Sukacita Lebaran, PTPN IV PalmCo Lepas Keberangkatan 1.000 Lebih Pemudik
PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo resmi memberangkatkan 1.160 peserta Mudik Gratis Lebaran 2026 secara serentak dari berbagai titik di wilayah operasional Sumatra.

jpnn.com, JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo resmi memberangkatkan 1.160 peserta Mudik Gratis Lebaran 2026 secara serentak dari berbagai titik di wilayah operasional Sumatera dan Kalimantan pada Selasa (17/3).

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa menyatakan program itu adalah bagian dari program Mudik Bersama BUMN guna menghadirkan perjalanan pulang kampung yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.

“Program ini kami siapkan secara matang agar masyarakat bisa mudik dengan aman dan nyaman, sekaligus menjadi solusi atas tingginya mobilitas saat Lebaran,” ujarnya.

Dia memaparkan keterlibatan PalmCo dalam program Mudik Bersama BUMN bukan sekadar agenda rutin tahunan.

Namun, bentuk komitmen menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai BUMN untuk hadir memberikan solusi nyata bagi masyarakat,” kata Jatmiko.

Memasuki fase keberangkatan, PalmCo mengerahkan sebanyak 31 unit bus yang tersebar di 7 Regional perusahaan guna melayani sedikitnya 13 rute utama di lintas Sumatera dan Kalimantan. 

Rute tersebut mencakup kota-kota strategis seperti Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, hingga Pontianak.

PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo resmi memberangkatkan 1.160 peserta Mudik Gratis Lebaran 2026 secara serentak dari berbagai titik di wilayah operasional Sumat

