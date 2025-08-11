Wujudkan Sungai Bersih & Produktif: KLH, Pertamina dan PGN Gelar Festival Ciliwung 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dan Pemerintah Kota Depok, menggelar puncak acara Festival Ciliwung 2025 di Sungai Ciliwung, Depok, Minggu (10/8).

Festival ini digelar sebagai respons terhadap pentingnya pelestarian Sungai Ciliwung yang memiliki nilai ekologis tinggi sekaligus menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Festival Ciliwung 2025 juga merupakan bagian dari Program GerbangBiru Ciliwung (Gerakan Membangun Bersih Indah Rahayu Sungai Ciliwung) yang merupakan salah satu perwujudan komitmen untuk mendukung kelestarian sungai dan menghidupkan kembali semangat kolaborasi dan melahirkan potensi.

Menghubungkan pemerintah, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu gerakan nyata: merawat Ciliwung, membangun masa depan hijau.

Rangkaian puncak Festival Ciliwung tahun 2025 ini diwarnai dengan berbagai kegiatan, mulai dari babak final Rafting Competition, pelepasan 1500 bibit ikan khas Ciliwung, penanaman 3000 bibit pohon di sekitar bantaran sungai.

Selain itu, ada juga penyerahan sejumlah fasilitas pendukung untuk memperkuat aktivitas komunitas dan edukasi lingkungan.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina, Agung Wicaksono, menegaskan perseroan memberikan dukungan penuh terhadap berbagai inisiatif yang bertujuan menjaga dan meningkatkan kelestarian Sungai Ciliwung.

Menurutnya, keberlanjutan sungai penting bagi kelestarian ekosistem, kualitas lingkungan, dan berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya.