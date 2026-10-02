Wujudkan Tempat Kerja Sehat dan Berkelanjutan, Prodia Dorong Perusahaan Kelola Risiko Psikososial

jpnn.com, JAKARTA - Kesehatan psikologis pada pekerja menjadi bagian penting dalam pengelolaan kesehatan dan keselamatan lantaran perubahan lingkungan kerja, tuntutan produktivitas, beban kerja, hingga dinamika organisasi.

Oleh karena itu, pengelolaan risiko psikososial di tempat kerja perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi kesehatan kerja, bukan sekadar isu kesejahteraan karyawan.

Melihat kebutuhan tersebut, Prodia Occupational Health Indonesia (Prodia OHI) dan Prodia Widyahusada yang merupakan sister company di bawah Prodia Group, bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Univesitas Indonesia (FKUI) dan SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) menyelenggarakan seminar bertajuk 'Memilih dan Menggunakan Kuesioner Psikososial secara Bertanggung Jawab: Perspektif Validitas, Reliabilitas, dan Implementasi di Tempat Kerja'.

Dr. dr. Pribadi Wiranda Busro, Sp.BTKV., Subsp. JPK(K) dari FKUI menyampaikan kegiatan ini untuk menjembatani keilmuan dengan praktik sehari-hari, khususnya dalam bidang kesehatan kerja. Kesehatan kerja selama ini hanya melihat aspek fisik tetapi sering melupakan aspek mental.

Selaras dengan hal itu Dr. Bertha Pangaribuan, M.Si. dari Prodia OHI menyampaikan seringkali kita menitikberatkan pada kesehatan fisik saja, padahal kesehatan jiwa atau mental merupakan pilar yang sama pentingnya. Karena itu deteksi dini kesehatan mental juga penting bagi pekerja. Hal inilah yang menjadi alasan Prodia mengadakan seminar ini.

Kegiatan itu mempertemukan praktisi dan akademisi kesehatan kerja, dokter perusahaan, profesional HR, serta perwakilan perusahaan untuk membahas pendekatan yang lebih baik dalam mengenali dan mengelola isu kesehatan mental di lingkungan kerja.

“Psikososial di dunia pekerjaan sangat penting karena jika employee-nya healthy not only physycally but also mentally, tentu akan meningkatkan produktivitas. Produktivitas juga akan memperbesar sustainabillity perusahaan.” ungkap Indriyanti Rafi Sukmawati, Commercial & Partnership Director PT Prodia Widyahusada dalam keterangan resmi.

Seminar yang dilaksanakan secara luring dan daring ini menghadirkan Prof. Dr. dr. Dewi S. Soemarko, M.S., Sp.Ok, Subsp.PsiKO (K) sebagai narasumber yangmembawakan materi Implementasi dan Validasi Skrining Psikososial pada Populasi Pekerja Menggunakan Instrumen Kuesioner.