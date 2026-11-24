jpnn.com, TANGERANG - Universitas Prasetiya Mulya terus mengembangkan sarana dan prasarananya di bidang pendidikan.

Pada Selasa (24/11/2026), perguruan tinggi di bawah Yayasan Prasetiya Mulya itu melaksanakan groundbreaking ceremony untuk mengawali pembangunan kampusnya yang ketiga di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Tangerang, Banten.

Kampus anyar Universitas Prasetiya Mulya yang segera dibangun itu berlokasi di kawasan EduCity PIK2 di Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang.

Ketua Pembina Yayasan Prasetiya Mulya Franky Oesman Widjaja, Presiden Direktur PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) Sugianto Kusuma, dan peneliti yang juga penggagas pendidikan bisnis Universitas Pasetiya Mulia Jusuf Wanandi hadir langsung pada groundbreaking ceremony itu.

Ketua Pembina Yayasan Prasetiya Mulya Franky Oesman Widjaja saat menghadiri groundbreaking ceremony kampus ketiga Universitas Presetiya Mulya di kawasan EduCity PIK2, Tangerang, Banten, Selasa (24/11/2026). Foto: Wahyu Budiman/jpnn.com

Saat menyampaikan kata sambutan pada seremoni itu, Franky menyebut pembangunan kampus baru di Educity PIK2 merupakan upaya mewujudan visi dan misi Prasetiya Mulya, yakni memajukan ilmu pengetahuan, membentuk serta menumbuhkan usaha yang inovatif dan unggul melalui penelitian, menyediakan pelatihan dan pendampingan di ilmu bisnis, sekaligus pengabdian yang ditujukan demi kesejahteraan Indonesia.

“Hari ini menjadi bukti nyata terwujudnya visi besar yang kita impikan,” ujar Franky di depan ratusan hadirin, termasuk Rektor Universitas Prasetiya Mulya Dr. Hassan Wirajuda dan unsur Pemerintah Kabupaten Tangerang.