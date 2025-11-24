Wulangreh Omah Budaya Gelar Pertunjukan Gugur Gunung 4: Seteko Mimpi Sebakul Cerita
jpnn.com, JAKARTA - Wulangreh Omah Budaya kembali menggelar pertunjukan teater tari tahunan bertajuk Gugur Gunung.
Pada edisi keempat ini, Omah Wulangreh mengangkat tema Seteko Mimpi Sebakul Cerita.
Pertunjukan tersebut dipentaskan di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki pada 23 November 2025.
Seteko Mimpi Sebakul Cerita dipilih berawal dari gagasan bahwa setiap mimpi, sekecil apa pun, akan bertemu dengan kisah lain dan melahirkan makna bersama.
Seteko melambangkan harapan yang terkumpul setetes demi setetes, sementara sebakul cerita menggambarkan kisah kolektif yang tumbuh ketika harapan itu dibagikan.
“Kami percaya setiap orang membawa seteko mimpi yang kalau dibagikan akan tumbuh menjadi sebakul cerita. Di situlah kesenian menemukan napasnya,” ujar Reny Ajeng, Co-founder Wulangreh Omah Budaya.
Reny mengatakan tahun ini Gugur Gunung menampilkan format yang lebih naratif.
Alur tari dirangkai teater yang lebih kuat.
