menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Event » Wulangreh Omah Budaya Gelar Pertunjukan Gugur Gunung 4: Seteko Mimpi Sebakul Cerita

Wulangreh Omah Budaya Gelar Pertunjukan Gugur Gunung 4: Seteko Mimpi Sebakul Cerita

Wulangreh Omah Budaya Gelar Pertunjukan Gugur Gunung 4: Seteko Mimpi Sebakul Cerita
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wulangreh Omah Budaya kembali menggelar pertunjukan bertajuk Gugur Gunung edisi keempat yang mengangkat tema Seteko Mimpi Sebakul Cerita di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki pada 23 November 2025. Foto: Dokumentasi Amartha

jpnn.com, JAKARTA - Wulangreh Omah Budaya kembali menggelar pertunjukan teater tari tahunan bertajuk Gugur Gunung.

Pada edisi keempat ini, Omah Wulangreh mengangkat tema Seteko Mimpi Sebakul Cerita.

Pertunjukan tersebut dipentaskan di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki pada 23 November 2025.

Baca Juga:

Seteko Mimpi Sebakul Cerita dipilih berawal dari gagasan bahwa setiap mimpi, sekecil apa pun, akan bertemu dengan kisah lain dan melahirkan makna bersama.

Seteko melambangkan harapan yang terkumpul setetes demi setetes, sementara sebakul cerita menggambarkan kisah kolektif yang tumbuh ketika harapan itu dibagikan.

“Kami percaya setiap orang membawa seteko mimpi yang kalau dibagikan akan tumbuh menjadi sebakul cerita. Di situlah kesenian menemukan napasnya,” ujar Reny Ajeng, Co-founder Wulangreh Omah Budaya.

Baca Juga:

Reny mengatakan tahun ini Gugur Gunung menampilkan format yang lebih naratif.

Alur tari dirangkai teater yang lebih kuat.

Wulangreh Omah Budaya kembali menggelar pertunjukan bertajuk Gugur Gunung edisi keempat yang mengangkat tema Seteko Mimpi Sebakul Cerita

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI