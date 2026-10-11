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Wuling Aira ev Tampil Modis dan Fungsional

Wuling Aira ev Tampil Modis dan Fungsional
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Modifikasi Wuling Aira ev di IMX 2026. Foto: wuling

jpnn.com, JAKARTA - Di panggung Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2026, Wuling Aira ev membuktikan kalau mobil listrik kecil juga punya "jiwa" yang bisa diacak-acak kreatif.

Enggak cuma jadi pajangan, Aira ev sukses disulap jadi kanvas berjalan.

Mengandalkan kolaborasi bareng pelaku kreatif lokal, mobil listrik mungil ini sukses menyedot perhatian di Hall 3 ICE BSD City.

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Sentuhan paling emosional datang dari Sovlo bersama kominitas Doodle Art Indonesia.

Lewat aksi live illustration bertajuk “Cerita Yang Tetap Hidup”, bodi putih Aira ev pelan-pelan dipenuhi garis, corak, dan warna vibrant yang super fresh.

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Bukan sembarang gambar. Para ilustrator lokal ini menuangkan potongan nostalgia dan kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Keseharian itu diterjemahkan ke dalam gaya visual yang playful, modern, dan youthful.

Di panggung Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2026, Wuling Aira ev membuktikan kalau mobil listrik kecil juga punya "jiwa" yang bisa kreatif

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