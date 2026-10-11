Wuling Aira ev Tampil Modis dan Fungsional
jpnn.com, JAKARTA - Di panggung Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2026, Wuling Aira ev membuktikan kalau mobil listrik kecil juga punya "jiwa" yang bisa diacak-acak kreatif.
Enggak cuma jadi pajangan, Aira ev sukses disulap jadi kanvas berjalan.
Mengandalkan kolaborasi bareng pelaku kreatif lokal, mobil listrik mungil ini sukses menyedot perhatian di Hall 3 ICE BSD City.
Coretan Gambar yang "Bernapas"
Sentuhan paling emosional datang dari Sovlo bersama kominitas Doodle Art Indonesia.
Lewat aksi live illustration bertajuk “Cerita Yang Tetap Hidup”, bodi putih Aira ev pelan-pelan dipenuhi garis, corak, dan warna vibrant yang super fresh.
Bukan sembarang gambar. Para ilustrator lokal ini menuangkan potongan nostalgia dan kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia.
Keseharian itu diterjemahkan ke dalam gaya visual yang playful, modern, dan youthful.
Di panggung Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2026, Wuling Aira ev membuktikan kalau mobil listrik kecil juga punya "jiwa" yang bisa kreatif
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