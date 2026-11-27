Wuling Airbox ev: Solusi Logistik Perkotaan, Sudah Bisa Dipesan
jpnn.com, JAKARTA - Kendaraan niaga berukuran besar kerap terhambat di gang-gang sempit, sementara biaya bahan bakar terus menggerus margin keuntungan.
Menjawab kegelisahan tersebut, Wuling Motors membawa kejutan segar di ajang Indonesia Supply Chain Exhibition & Conference 2026, NICE, PIK2, Jakut.
Di area booth seluas 36 meter persegi yang terletak di Hall 10A Booth 6, Wuling memamerkan Airbox ev.
Sekilas, wajahnya sangat familier. Kendaraan listrik berjenis blind van ini memang lahir dari basis mobil listrik mungil populer mereka, Air ev.
Namun, begitu pintu belakang dibuka, peruntukannya langsung terasa berbeda.
Alih-alih kursi penumpang, ruang kabin belakang disulap total menjadi area kargo yang lapang.
Wuling menyematkan konfigurasi dua bangku di baris depan, lalu membiarkan bagian belakangnya bebas untuk mengangkut muatan.
Lantainya pun sudah dilapisi pelat bordes yang tangguh, lengkap dengan jaring pengaman agar barang bawaan tetap stabil saat mobil melaju.
Menavigasi lalu lintas yang padat demi mengantar barang tepat waktu bukan perkara mudah bagi para pelaku usaha. Kini, hadir solusi dari Wuling Airbox ev.
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