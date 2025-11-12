Wuling Binguo S Baru Siap Melaju Lebih Jauh, Sekali Cas Tembus 525 Km!

jpnn.com - Wuling tampaknya belum puas dengan pencapaiannya di segmen mobil listrik compact. Perusahaan bersiap merilis varian baru Binguo S, yang lebih bertenaga dan berdaya jelajah jauh.

Wuling Binguo S terbaru akan mengusung baterai berkapasitas 52,9 kWh—lonjakan signifikan dibanding dua varian sebelumnya yang hanya 31,9 kWh dan 41,9 kWh.

Hasilnya, jarak tempuh Binguo S terbaru kini mencapai 525 km dalam sekali pengisian penuh.

Dalam dokumen Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China, tertera kapasitas baterai baru serta angka daya jelajah yang membuat banyak penggemar EV penasaran.

Namun, Wuling masih menutup rapat tanggal resmi peluncuran Binguo S terbaru.

Compact di Luar, Serius di Dalam

Meski berstatus city car listrik, Binguo S tetap tampil dengan proporsi matang.

Dimensinya 4.265 mm panjang, 1.785 mm lebar, dan 1.600 mm tinggi, dengan jarak sumbu roda 2.610 mm—cukup lega untuk kabin urban yang fungsional.