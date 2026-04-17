Wuling Binguo Varian Pro Sudah Bisa Dipesan, Harga Rp 147 Jutaan

jpnn.com - Langkah SAIC-GM-Wuling (SGMW) menghadirkan lini kendaraan listrik terbarunya kian agresif. Terbaru, ialah Binguo Pro.

Wuling membuka prapenjualan city car listrik versi anyar itu di pasar China dengan harga mulai 58.800 yuan atau sekitar Rp147 jutaan.

Model dijadwalkan meluncur resmi pada kuartal kedua tahun ini, diposisikan sebagai pengisi celah di antara Binguo standar dan varian yang lebih tinggi.

Sebagai bagian dari keluarga kecil EV Wuling, Binguo Pro mengusung konfigurasi lima pintu dengan lima kursi, sekaligus membawa fitur pengisian cepat DC di seluruh varian.

Secara tampilan, mobil tampil beda lewat sentuhan desain modern-retro.

Lampu depan LED berbentuk bulat dipadu aksen tiga garis melengkung memberi karakter unik, sementara sisi samping dihiasi gagang pintu semi tersembunyi dan pelek bergaya kelopak.

Di belakang, nuansa klasik diperkuat oleh spoiler kecil dan lampu bertekstur menyerupai batu ruby.

Dimensi Binguo Pro juga mengalami peningkatan, atau lebih besar dibanding model lama.