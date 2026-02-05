Wuling dan JNE Tangerang Berkolaborasi untuk Memperkuat Logistik ‘Green Expedition’

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Wuling Motors melaksanakan seremoni penyerahan mock up secara simbolis atas pembelian 10 unit Wuling Mitra EV Blind Van kepada PT Jala Niaga Elok (JNE Tangerang) dalam rangka mendukung efisiensi operasional logistik sekaligus mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan.

Acara tersebut dilaksanakan di booth Wuling pada pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Sales Operation Director Wuling Motors Kharismawan Awangga menyampaikan Wuling berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi mobilitas yang relevan bagi kebutuhan bisnis di Indonesia.

Wuling Mitra EV hadir sebagai kendaraan listrik komersial yang dirancang untuk mendukung operasional logistik secara efisien, fungsional, dan modern.

"Kami mengapresiasi kepercayaan JNE Tangerang dalam memanfaatkan Mitra EV sebagai bagian dari armada operasionalnya, sekaligus berkontribusi pada pengembangan logistik yang lebih ramah lingkungan,” ujar Kharismawan Awangga.

Dalam kolaborasi ini, JNE Tangerang melakukan pembelian Mitra EV Blind Van yang digunakan untuk mendukung aktivitas operasional harian di wilayah Tangerang.

Adapun dengan pemanfaatan kendaraan listrik ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi, mengoptimalkan alur logistik, serta mengurangi jejak emisi dalam proses operasional sehari hari.