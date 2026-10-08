Wuling Darion dan Eksion Jadi Mobil Rekomendasi Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan panjang memboyong keluarga untuk liburan atau sekadar menembus kemacetan kota sehari-hari selalu punya ceritanya sendiri.

Di tengah dinamisnya kebutuhan mobilitas keluarga Indonesia, dua amunisi hybrid Wuling berhasil mencuri perhatian dan menyabet penghargaan di ajang Family Car Recommendation (FCR) 2026.

Ajang tahunan yang digarap gabungan redaksi media menobatkan Wuling Darion PHEV sebagai 'Smart Premium MPV' dan Wuling Eksion PHEV sebagai 'Modern Family Adventurer'.

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Dua predikat itu bukan cuma soal trofi di atas meja, tetapi bukti nyata dari kendaraan yang paham betul keruwetan sekaligus kehangatan momen berkendara bersama keluarga.

Kenyamanan Kelas Atas di Garasi Rumah

Bagi keluarga yang mengutamakan ruang dan kenyamanan ekstra, Wuling Darion PHEV hadir menjawab ekspektasi tersebut.

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Mengusung konfigurasi 7-seater dengan captain seat yang lega, MPV ini dirancang agar setiap anggota keluarga bisa menikmati perjalanan tanpa perlu berdesakan.

Akses masuknya pun dibuat makin praktis lewat autocomfort sliding door, sangat memanjakan saat harus menggendong si kecil atau membawa barang bawaan yang menumpuk.