Wuling Darion EV Diakui Sebagai Mobil Listrik Keluarga Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - Memilih mobil keluarga bukan sekadar soal kabin yang muat banyak, melainkan juga rasa tenang di setiap kilometer perjalanan.

Kebutuhan emosional sekaligus praktis inilah yang berhasil dijawab oleh Wuling Darion EV, hingga mengantarkannya meraih gelar The Best Family EV dalam ajang penghargaan yang digagas media nasional.

Bagi Wuling, trofi ini terasa istimewa karena hadir tepat satu tahun sejak Darion pertama kali diperkenalkan ke publik pada November 2025 lalu.

“Kami berterima kasih atas apresiasi rekan-rekan media. Pencapaian ini bukti bahwa kendaraan listrik yang kami hadirkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mobilitas keluarga Indonesia,” ujar Marketing Director Wuling Motors Ricky Christian, dalam keterangannya, Jumat (13/11).

Sejak awal kemunculannya, MPV 7-seater dengan tagline ‘Evolving Family Moments’ ini memang mencuri perhatian.

Darion tercatat sebagai MPV pertama di Tanah Air yang menawarkan dua opsi elektrifikasi sekaligus dalam satu lini—EV dan PHEV—dan kini sudah dipercaya oleh lebih dari 6.100 konsumen.

Di balik kenyamanannya membawa anggota keluarga, Darion EV menyimpan performa yang jauh dari kata pelan.

Motor listriknya sanggup memuntahkan tenaga 150 kW atau setara 201 HP dengan torsi puncak 310 Nm yang disalurkan ke roda depan.