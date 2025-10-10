menu
Wuling Darion Siap Meluncur, Banyak Promo Gila di Pameran Octofest 2025
Wuling Cortez Darion EV hadir di Central Park Mall. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors kembali mendekatkan diri dengan konsumen melalui pameran bertajuk Octofest yang digelar di Laguna Atrium, Central Park Mall, pada 8–12 Oktober 2025.

Regional Sales Manager Wuling Motors, Fariz Adinata Ramadhani, mengatakan pameran menjadi kesempatan bagi pengunjung melihat langsung berbagai lini mobil Wuling,.

Termasuk Darion yang sudah dibuka prebook-nya dan akan resmi diperkenalkan pada kuartal IV tahun ini.

“Melalui pameran ini, kami ingin lebih dekat dengan konsumen dan memberikan kesempatan istimewa bagi pengunjung untuk mengenal produk kami, mulai dari ICE, hybrid, hingga EV,” ujar Fariz dalam keterangannya, Jumat (10/10).

Selama pameran berlangsung, Wuling menampilkan 14 unit mobil unggulannya, seperti New Air ev, New BinguoEV, New Cloud EV, Mitra EV, Almaz RS Hybrid, Alvez, Cortez, Confero, dan Darion.

Pengunjung juga dapat mencoba langsung performa mobil-mobil tersebut melalui area test drive yang telah disediakan, termasuk Air ev, BinguoEV, Cloud EV, Alvez, dan New Almaz Hybrid.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah MPV terbaru Wuling, Darion, yang hadir dengan konfigurasi 7-seater, captain seat, Autocomfort Sliding Door, serta electric sunroof.

Varian listriknya dibekali motor bertenaga 150 kW dengan jarak tempuh hingga 540 km (CLTC), serta tersedia juga pilihan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) untuk perjalanan jarak jauh.

