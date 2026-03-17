Wuling Eksion Diklaim Bikin Banyak Masyarakat Penasaran
jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran Wuling Eksion di pasar otomotif Indonesia belum sepenuhnya dibarengi kejelasan harga resmi. Namun, justru di situlah daya tariknya tumbuh.
Sejak diperkenalkan di ajang Indonesia International Motor Show 2026, SUV terbaru dari Wuling Motors itu langsung mencuri perhatian.
Respons pasar terbilang cepat. Indikasinya terlihat dari tingginya minat publik, bahkan sebelum unit benar-benar meluncur ke jalan.
Bocoran harga di kisaran Rp300 juta hingga Rp400 jutaan membuat Eksion mulai diperhitungkan sebagai penantang serius di segmen SUV menengah.
Marketing Operation Director Wuling Motors, Ricky Christian, mengungkapkan bahwa ketertarikan masyarakat terhadap Eksion terbilang tinggi.
"Trafik kunjungan ke halaman resmi produk Eksion disebut mencapai rata-rata 5.000 per hari," kata Ricky di Jakarta.
Di balik antusiasme itu, Eksion memang datang dengan pendekatan yang cukup berbeda.
Wuling menawarkan dua pilihan sumber tenaga: versi listrik penuh (EV) dan plug-in hybrid (PHEV).
