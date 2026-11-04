Wuling Eksion Raih 3 Penghargaan Sekaligus
jpnn.com, JAKARTA - Malam penghargaan di Midaz Senayan Golf, Jakarta, Senin (2/11), jadi panggung kejutan buat Wuling Motors.
Tak tanggung-tanggung, Wuling Eksion sukses membawa pulang tiga piala sekaligus dari ajang penghargaan media otomotif.
Bukan sekadar menang kategori, SUV listrik itu menyapu bersih Best Product Development Award, Best Electric Car Award, hingga gelar tertinggi: Carvaganza Car of the Year.
Kemenangan menyapu bersih ini terasa spesial. Di balik deretan trofi itu, ada proses panjang.
Kerja keras Wuling merancang kendaraan yang benar-benar pas dengan karakter keluarga Indonesia akhirnya terbayar tuntas.
"Penghargaan ini jadi motivasi kami untuk terus menghadirkan inovasi yang relevan," ujar Marketing Director Wuling Motors Ricky Christian.
Bagi Ricky, Eksion bukan cuma soal jualan mobil, tetapi soal mendampingi perjalanan keluarga Indonesia menuju era mobilitas ramah lingkungan.
Sejak meluncur April 2026, Wuling Eksion memang mencuri perhatian sebagai SUV 7-seater pertama di tanah air yang menawarkan dua opsi jantung pacu elektrifikasi sekaligus: EV murni dan Plug-in Hybrid (PHEV).
Malam penghargaan di Midaz Senayan Golf, Jakarta, Senin (2/11), jadi panggung kejutan buat Wuling Motors.
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